До конца апреля в Москве промоют более тысячи памятников
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«В рамках месячника по благоустройству запланированы масштабные работы по очистке памятников и монументов. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии», — цитирует Бирюкова сайт мэра Москвы.
Отмечается, что титановые памятники промываются нейтральным раствором, а гранитные — специальными составами.
Все применяемые средства безопасны для окружающей среды.
Для работы на крупных монументах используются автогидроподъёмники и поливомоечные машины.
Ранее стало известно, что в Москве проведут реставрацию памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте.