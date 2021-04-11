До конца апреля в Москве промоют более тысячи памятников

До конца апреля промоют более 1,1 тыс. московских памятников, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков.

«В рамках месячника по благоустройству запланированы масштабные работы по очистке памятников и монументов. Эти мероприятия проводятся только при плюсовой температуре, каждый объект промывают по специальной технологии», — цитирует Бирюкова сайт мэра Москвы.

Отмечается, что титановые памятники промываются нейтральным раствором, а гранитные — специальными составами.

Все применяемые средства безопасны для окружающей среды.

Для работы на крупных монументах используются автогидроподъёмники и поливомоечные машины.

Ранее стало известно, что в Москве проведут реставрацию памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте.