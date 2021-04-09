В Москве отреставрируют памятник Юрию Гагарину

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В Москве проведут реставрацию памятника Юрию Гагарину на Ленинском проспекте.
В Москве отреставрируют памятник Юрию Гагарину
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«В этом году планируется провести подробное обследование технического состояния и разработать проект реставрации. Сами работы начнутся в 2022 году, они будут идти под контролем экспертов Мосгорнаследия», — отметила заммэра города Наталья Сергунина.

В ходе реставрационных работ специалисты ликвидируют сколы, удалят загрязнения, восстановят полировку облицовочных плит, герметичность швов между листами титана, из которых сделан памятник.

Как ранее сообщала НСН, в Москве планируют отремонтировать скульптурную композицию с фонтаном «Принцесса Турандот».

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