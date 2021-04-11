Собянин рассказал о второй волне реновации в Москве

Короткая ссылка
Вторая волна реновации в столице будет значительно больше, чем первая, заявил московский мэр Сергей Собянин.
Собянин рассказал о второй волне реновации в Москве
  • АГН «Москва»

«Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить — и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома — и там будет, на этих площадках, уже вторая волна, которая будет ещё круче и больше, чем первая», — цитирует РИА Новости Собянина в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о включении в перечень стартовых площадок программы реновации 12 новых адресов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить