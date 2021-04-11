Собянин рассказал о второй волне реновации в Москве

Вторая волна реновации в столице будет значительно больше, чем первая, заявил московский мэр Сергей Собянин.

«Везде либо проектирование, либо строительство для того, чтобы мощно войти в первую волну, построить — и потом уже переходить на вторую волну, когда первая часть горожан переселится по программе реновации в стартовые дома и рядом будут снесены старые дома — и там будет, на этих площадках, уже вторая волна, которая будет ещё круче и больше, чем первая», — цитирует РИА Новости Собянина в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о включении в перечень стартовых площадок программы реновации 12 новых адресов.