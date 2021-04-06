Собянин включил в программу реновации 12 новых стартовых площадок

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о включении в перечень стартовых площадок программы реновации 12 новых адресов.
Собянин включил в программу реновации 12 новых стартовых площадок
  • РИА Новости

«Новые площадки расположены в шести административных округах и десяти районах Москвы. Их общая мощность составляет 225,4 тыс. кв. м жилья», — цитирует РИА «Недвижимость» заявление пресс-службы мэра Москвы.

Как сказано в сообщении, «строительство домов на новых стартовых площадках позволит расселить 45 пятиэтажек с 3,2 тыс. квартир и предоставить жилье 8,2 тыс. москвичей».

Отмечается, что в перечень вошли площадки в таких районах, как Савёловский, Алексеевский, Лосиноостровский, Останкинский, Богородское, Выхино-Жулебино, Рязанский, Даниловский, Нагатино-Садовники, а также в Троицке.

Одновременно в связи с выявлением ограничений, препятствующих строительству, из перечня исключили площадку в Академическом районе по адресу Новочерёмушкинская улица, владение 10, корпус 1.

Всего по программе реновации подобрано 500 стартовых площадок общей мощностью 7,9 млн кв. м.

Ранее Собянин рассказал о ходе программы реновации в Москве.

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