В Гидрометцентре спрогнозировали аномально жаркую погоду на Урале

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что Башкирию, Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области ждет жаркая погода в ближайшие дни, температура будет достигать 25 градусов.

«В Башкортостане, Свердловской, Челябинской и Курганской областях аномально жаркая погода со среднесуточной температурой выше нормы на семь градусов с 11 по 13 апреля. Температура 20-25 градусов», — приводит РИА Новости его слова.

Он также отметил, что на юге Европейской России температурный фон ожидается от +16 до +20 градусов.

Также Вильфанд сообщил, что влияние мощных антициклонов, быстрый сход снега, а также потоки теплого воздуха с юга привели к тому, что в ближайшие пять дней температура в центре Европейской России будет существенно выше нормы.