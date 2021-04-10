В Госдуме прокомментировали блокировку трансляции RT в Facebook

Первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский прокомментировал RT обращение Роскомнадзора к Facebook с требованием снять ограничения с трансляции, посвящённой полёту Гагарина в космос, и объяснить причину её блокировки.

«Нужно продолжать обращать внимание на каждый случай злоупотребления их полномочиями, совершенствовать законодательство и способствовать тому, чтобы они открыли здесь полноценные представительства. Без этих трёх факторов мы не сможем в корне переломить ситуацию. Фактически все социальные сети так или иначе нарушают наше законодательство, злоупотребляют своими полномочиями, безосновательно и грубо нарушают права наших пользователей — как физических, так и юридических лиц. Поэтому нужно выстраивать работу таким образом, чтобы неповадно было», — пояснил депутат.

Ранее Роскомнадзор потребовал от Facebook снять ограничения с трансляции RT, посвящённой полёту Гагарина в космос, и объяснить причину её блокировки.

Как заявили в ведомстве, решение Facebook ограничивает доступ к материалам «о достижениях России в космосе, развитии отечественных технологий и науки, позволивших осуществить первый в истории полёт человека в космос», подчеркнули в Роскомнадзоре.

9 апреля Facebook заблокировал стрим RT к 60-летию полёта Юрия Гагарина в космос под предлогом нарушения авторских прав.