Мурашко: после COVID-19 в два раза больше осложнений, чем после гриппа

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Перенесённая коронавирусная инфекция COVID-19 приводит к большему числу осложнений по сравнению с сезонным гриппом, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Мурашко: после COVID-19 в два раза больше осложнений, чем после гриппа
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24» после посещения Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи.

«Последние публикации научные говорят о том, что новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями — неврологического плана, и в том числе раздела психиатрии», — подчеркнул Мурашко.

Он также отметил, что у мужчин старше 35 лет в два раза чаще бывают осложнения после коронавируса, чем у женщин того же возраста.

Глава российского Минздрава призвал вакцинироваться, чтобы избежать вызванных коронавирусом осложнений.

Ранее сообщалось, что пациенты старше 80 лет в 30% случаев имеют тяжелейшие осложнения из-за COVID-19.

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