Мурашко: после COVID-19 в два раза больше осложнений, чем после гриппа
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- РИА Новости
Об этом он сказал в интервью телеканалу «Россия 24» после посещения Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи.
«Последние публикации научные говорят о том, что новая коронавирусная инфекция имеет практически в два раза больше осложнений по сравнению с сезонным гриппом и другими острыми респираторными заболеваниями — неврологического плана, и в том числе раздела психиатрии», — подчеркнул Мурашко.
Он также отметил, что у мужчин старше 35 лет в два раза чаще бывают осложнения после коронавируса, чем у женщин того же возраста.
Глава российского Минздрава призвал вакцинироваться, чтобы избежать вызванных коронавирусом осложнений.
Ранее сообщалось, что пациенты старше 80 лет в 30% случаев имеют тяжелейшие осложнения из-за COVID-19.