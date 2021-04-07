Мурашко заявил о тяжёлых осложнениях COVID-19 у пациентов старше 80 лет

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что пациенты старше 80 лет в 30% случаев имеют тяжелейшие осложнения из-за коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому вакцинация им жизненно необходима.
Мурашко заявил о тяжёлых осложнениях COVID-19 у пациентов старше 80 лет
  • globallookpress.com

Об этом информирует РИА Новости.

«Лица старше 80 лет в 30% случаев имеют тяжелейшие осложнения. Мы говорим о том, что людям старше 60 лет надо активно прививаться, а для лиц старше 80 лет вакцинация просто жизненно необходима», — сказал министр.

Ранее замруководителя Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева заявила, что большинству людей, переболевших коронавирусом, необходима реабилитация.

Также заведующая отделением аллергологии и иммунологии ЦКБ РАН, ассистент кафедры иммунологии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Евгения Паршина в беседе с сайтом «Аргументы и факты» рассказала о методах реабилитации после перенесённого COVID-19.

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