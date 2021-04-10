В Дагестане по делу о взятках задержаны чиновники Ространснадзора

В Дагестане по подозрению в получении взяток в особо крупном размере задержаны сотрудники территориального отдела государственного автодорожного надзора управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу.

«В настоящее время задержаны десять лиц. По ходатайству следствия пятеро фигурантов арестованы судом. В отношении остальных пяти лиц решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в Следственном комитете.

По данным следствия, подозреваемые в период с апреля по ноябрь 2020 года в помещении стационарного поста весового контроля и на прилегающей территории федеральной автомобильной дороги Астрахань — Кочубей — Кизляр — Махачкала получали взятки в виде денег от неопределённого круга лиц, осуществлявших грузовые перевозки, за беспрепятственный проезд без проведения весового контроля.

Общая сумма взяток составила более 1,2 млн рублей.

В феврале в Москве задержали руководителей ПАО «Территориальная генерирующая компания №2» (ТГК-2) и АО «Архоблэнерго» в связи с тем, что они создали угрозу энергетической безопасности Архангельской области.