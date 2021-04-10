«Ростех» начал разработку перспективного корректируемого снаряда

Госкорпорация «Ростех» начала разработку перспективного 152-миллиметрового корректируемого снаряда, эту технологию намерены распространить на боеприпасы других калибров.

Об этом сообщил РИА Новости исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин.

Соответствующими работами начал заниматься НИМИ имени В.В. Бахирева.

«В настоящее время НИМИ имени Бахирева в инициативном порядке за счёт собственных средств ведётся научно-исследовательская работа, в ходе которой будет выбран технический облик корректируемого артиллерийского снаряда калибра 152 мм», — сказал Кочкин.

Также будет оценена возможность использования таких технических решений в артиллерийских снарядах и минах других калибров.

В концерне не раскрыли концепцию и характеристики нового боеприпаса.

Ранее пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила, что точность стрельбы российских гаубиц возросла до 96%.