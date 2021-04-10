«Ростех» начал разработку перспективного корректируемого снаряда
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Об этом сообщил РИА Новости исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин.
Соответствующими работами начал заниматься НИМИ имени В.В. Бахирева.
«В настоящее время НИМИ имени Бахирева в инициативном порядке за счёт собственных средств ведётся научно-исследовательская работа, в ходе которой будет выбран технический облик корректируемого артиллерийского снаряда калибра 152 мм», — сказал Кочкин.
Также будет оценена возможность использования таких технических решений в артиллерийских снарядах и минах других калибров.
В концерне не раскрыли концепцию и характеристики нового боеприпаса.
Ранее пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила, что точность стрельбы российских гаубиц возросла до 96%.