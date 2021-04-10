«Ростех» начал разработку перспективного корректируемого снаряда

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Госкорпорация «Ростех» начала разработку перспективного 152-миллиметрового корректируемого снаряда, эту технологию намерены распространить на боеприпасы других калибров.
«Ростех» начал разработку перспективного корректируемого снаряда
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Об этом сообщил РИА Новости исполнительный директор АО «НПК «Техмаш» Александр Кочкин.

Соответствующими работами начал заниматься НИМИ имени В.В. Бахирева.

«В настоящее время НИМИ имени Бахирева в инициативном порядке за счёт собственных средств ведётся научно-исследовательская работа, в ходе которой будет выбран технический облик корректируемого артиллерийского снаряда калибра 152 мм», — сказал Кочкин.

Также будет оценена возможность использования таких технических решений в артиллерийских снарядах и минах других калибров.

В концерне не раскрыли концепцию и характеристики нового боеприпаса.

Ранее пресс-служба госкорпорации «Ростех» сообщила, что точность стрельбы российских гаубиц возросла до 96%. 

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