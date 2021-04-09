Психотерапевт дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции
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«Пациенты чаще стали жаловаться на апатию, постоянную грусть. Пандемическая усталость порождает такие настроения, потому что человек перестаёт видеть перспективы дальнейшего развития в непривычном для себя формате вне коллектива», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, большинству людей коллектив необходим, так как общение помогает преодолеть пандемическую усталость.
«За время самоизоляции многие люди перестроились и даже нашли варианты комфортной работы, а кто-то вообще открыл свой бизнес, но таких людей меньшинство», — сказал Кумов.
Как добавил эксперт, эволюционно в людях заложено стремление к совместному преодолению трудностей, совместным достижениям и общим проектам, что способствует более продуктивной работе и лучшему физическому и эмоциональному самочувствию человека.
Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.