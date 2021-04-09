Психотерапевт дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции

Член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов дал советы по восстановлению после длительной самоизоляции.

«Пациенты чаще стали жаловаться на апатию, постоянную грусть. Пандемическая усталость порождает такие настроения, потому что человек перестаёт видеть перспективы дальнейшего развития в непривычном для себя формате вне коллектива», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, большинству людей коллектив необходим, так как общение помогает преодолеть пандемическую усталость.

«За время самоизоляции многие люди перестроились и даже нашли варианты комфортной работы, а кто-то вообще открыл свой бизнес, но таких людей меньшинство», — сказал Кумов.

Как добавил эксперт, эволюционно в людях заложено стремление к совместному преодолению трудностей, совместным достижениям и общим проектам, что способствует более продуктивной работе и лучшему физическому и эмоциональному самочувствию человека.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.