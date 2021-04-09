Жириновский выступил за приостановку авиасообщения с Турцией

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что России необходимо срочно приостановить авиасообщение с Турцией в связи с ситуацией с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в этой стране.
Жириновский выступил за приостановку авиасообщения с Турцией
  • © РИА Новости / Владимир Астапкович

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление Жириновского, опубликованное в его Telegram-канале.

«Нужно срочно закрыть авиасообщение с Турцией. По крайней мере до момента спада там заболеваемости», — заявил лидер ЛДПР.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова отметила, что в Турции фиксируется резкое осложнение эпидемиологической ситуации.

Также она рассказала, что значимое количество завезённых штаммов мутировавшего коронавируса приходится на Турцию.

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