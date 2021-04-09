В Крыму проводится проверка по факту травмирования воспитанника интерната

Старший помощник руководителя главного следуправления СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова сообщила, что следователи выясняют обстоятельства, при которых 14-летний воспитанник севастопольской школы-интерната получил перелом позвоночника.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Когда мама пришла забирать мальчика домой из школы, то обнаружила его в слабом состоянии. В силу инвалидности ребёнок не мог рассказать об обстоятельствах, не могли прояснить ситуацию и работники интерната. Прибывшая скорая помощь госпитализировала ребёнка в больницу, где врачи диагностировали перелом четырёх позвонков. В настоящее время мама с сыном находятся на лечении в медучреждении», — сообщила Постнова.

Руководитель ГСУ СК по Крыму и Севастополю Владимир Терентьев поручил всесторонне изучить факт получения ребёнком травм, дать оценку действиям сотрудников школы-интерната в части соблюдения мер безопасности детей особой категории и оказания им помощи.

Как ранее сообщал сайт «Реальное время», прокуратура Казани проверит батутный центр, в котором травмировались дети.