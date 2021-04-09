По делу о пресечённом в Кисловодске теракте проходят 14 человек

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В СК заявили, что по делу о пресечённом в Кисловодске теракте проходят 14 человек, которые входили в местную радикальную ячейку.
По делу о пресечённом в Кисловодске теракте проходят 14 человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя СК России Светлану Петренко.

По её словам, в зависимости от роли каждого из 14 человек им вменяются статьи о создании  экстремистской организации и участии в ней, подготовке к теракту, изготовлении и хранении бомб.

Ячейку, по данным следователей, не позднее 2017 года организовал Тимурлан Гогуев и «с 2017 года по 2 апреля 2021 года в её состав добровольно вступили остальные вышеуказанные лица».

На своих собраниях они обсуждали религиозные темы «в целях пропаганды деятельности религиозного объединения и вербовки новых участников».

При этом Петренко отметила, что, по данным СК, предполагаемый теракт — взрыв отдела полиции по Кисловодску — 5 апреля собирались устроить Даниил Камнев и его сожительница Сабиля Мамедова. Их планы сорвали спецслужбы.

«Все вышеуказанные лица задержаны. В настоящее время материалы с ходатайством следователя об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу направлены в суд», — добавила Петренко.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае правоохранительные органы предотвратили террористический акт, который готовил ранее судимый гражданин России 1996 года рождения. У мужчины изъяли материалы для изготовления взрывчатых веществ и СВУ. Вместе с ним были задержаны сообщники.

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