Врач-психотерапевт дал рекомендации по адаптации к возвращению в офис

Член Российской профессиональной психотерапевтической лиги Михаил Кумов дал рекомендации по адаптации к возвращению в офис после работы в удалённом формате.

«Для некоторых людей гибридный формат офиса станет постоянным, а кому-то из сотрудников и вовсе понадобится гибкий или «плавающий» график работы. Люди будут периодически встречаться для обсуждения общих целей и общения, однако основная их работа останется дистанционной», — заявил он в беседе с Nation News.

В любом случае, отметил эксперт, уже сейчас работодателям нужно вводить адаптивные программы, которые позволяют оценить эффективность каждого сотрудника, чтобы предоставить выбор для комфортной работы и лёгкого возвращения в офис.

Как считает Кумов, привычная работа в офисе поможет обрести новые силы, увидеть новые перспективы, а поддержка коллег и здоровая конкуренция внутри коллектива поспособствуют прогрессу и развитию.

«Работу в любимой пижаме, постоянные перекусы и прочие радости удалённой работы придётся оставить, чтобы вернуть радость общения, которую даёт коллектив, чтобы возродить утраченное на время совместное преодоление трудностей, чтобы достигать общих целей — всего того, что прочно заложено социумом в нашей психологии», — заключил он.

Ранее газета «Известия» сообщала, что почти 40% сотрудников компаний, которые продолжают работать дистанционно на фоне пандемии, хотели бы полностью или частично вернуться в офис.