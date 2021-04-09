Минобороны наградило победителей VI Международной олимпиады по военной истории

Статс-секретарь, заместитель министра обороны России Николай Панков наградил победителей VI Международной олимпиады по военной истории.

Отмечается, что на торжественной церемонии в Военном институте (Железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулёва он вручил победителям соревнований заслуженные награды.

«Состязания Олимпиады завершены. Они прошли в упорной и честной борьбе. Победили сильнейшие, но побеждённых среди вас нет! Высокий уровень вашей подготовки подтверждает не только качество вашего образования, но и вашу увлечённость историей и преданность памяти героев», — сказал он.

По его словам, данная Олимпиада позволяет всем лучше узнать о событиях далёкого прошлого и правильно интерпретировать исторические факты.

«Сегодня в мире предпринимаются активные попытки фальсификации исторических событий. И только научные знания и изучение достоверных источников помогают нам объективно разобраться в самых сложных вопросах, служат основой для воспитания истинных патриотов своего Отечества», — добавил Панков.

Отмечается, что победителем VI Международной олимпиады курсантов по военной истории признана российская команда. В этом году на международном этапе состязаний Россию представляли курсанты Вольского филиала Военной академии материально-технического обеспечения, которые соревновались в знании военной истории со своими коллегами из Военной академии Белоруссии, занявшими второе место и Военного университета имени Вазгена Саргсяна Министерства обороны Армении, завоевавшими третье место.

Ранее начальник Главного управления международного военного сотрудничества генерал-лейтенант Александр Кшимовский рассказал о приоритетных задачах военной дипломатии.