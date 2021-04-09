Глава Крыма поблагодарил ФСБ за предотвращённый теракт

Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников спецслужб региона за своевременное предотвращение теракта в образовательном учреждении Симферополя.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на управление информации и пресс-службу главы республики.

«Благодарю сотрудников ФСБ за профессиональные и оперативные действия, позволившие предотвратить теракт в образовательном учреждении Симферополя. Наши спецслужбы надёжно защищают Крым от любых угроз. У террористов нет никаких шансов на реализацию их преступных планов», — заявил глава региона.

Он также подчеркнул важность профилактической работы, в особенности в молодёжной среде с участием образовательных, общественных, религиозных организаций, а также активного противодействия пропаганде терроризма и экстремизма в информационном поле.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Симферополе. Задержаны двое исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений города.