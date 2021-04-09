Глава Крыма поблагодарил ФСБ за предотвращённый теракт

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Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил сотрудников спецслужб региона за своевременное предотвращение теракта в образовательном учреждении Симферополя.
Глава Крыма поблагодарил ФСБ за предотвращённый теракт
  • РИА Новости

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на управление информации и пресс-службу главы республики.

«Благодарю сотрудников ФСБ за профессиональные и оперативные действия, позволившие предотвратить теракт в образовательном учреждении Симферополя. Наши спецслужбы надёжно защищают Крым от любых угроз. У террористов нет никаких шансов на реализацию их преступных планов», — заявил глава региона.

Он также подчеркнул важность профилактической работы, в особенности в молодёжной среде с участием образовательных, общественных, религиозных организаций, а также активного противодействия пропаганде терроризма и экстремизма в информационном поле.

Ранее сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт в Симферополе. Задержаны двое исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений города.

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