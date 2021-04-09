ФСБ предотвратила теракт в Крыму

В Крыму предотвращён теракт. Задержаны двое исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя, сообщает ФСБ России.

«Задержаны двое граждан России, 1992 и 1999 годов рождения, являющихся сторонниками... международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»*, — говорится в сообщении.

После теракта радикалы планировали выехать транзитом через Украину и Турцию в Сирию для вступления в ряды боевиков.

Дома у задержанных изъяли взрывчатку и другие компоненты самодельных бомб с поражающими элементами.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.