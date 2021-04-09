В Подмосковье более 600 тысяч человек сделали прививку от коронавируса

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Прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в Московской области сделали уже более 600 тыс. человек.
В Подмосковье более 600 тысяч человек сделали прививку от коронавируса
  • © РИА Новости / Константин Михальчевский

Об этом сообщает телеканал «360».

«На данный момент прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже более 600 тыс. человек», — заявила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она отметила, что вакцинация позволяет защититься от COVID-19 и его тяжёлых последствий.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.

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