В Подмосковье более 600 тысяч человек сделали прививку от коронавируса

Прививку от коронавирусной инфекции COVID-19 в Московской области сделали уже более 600 тыс. человек.

Об этом сообщает телеканал «360».

«На данный момент прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже более 600 тыс. человек», — заявила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.

Она отметила, что вакцинация позволяет защититься от COVID-19 и его тяжёлых последствий.

Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.