В Подмосковье более 600 тысяч человек сделали прививку от коронавируса
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Об этом сообщает телеканал «360».
«На данный момент прививку от новой коронавирусной инфекции сделали уже более 600 тыс. человек», — заявила заместитель министра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева.
Она отметила, что вакцинация позволяет защититься от COVID-19 и его тяжёлых последствий.
Ранее бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в мире.