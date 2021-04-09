В Крыму арестовали двоих подозреваемых в подготовке теракта

В Крыму суд арестовал двоих предполагаемых сторонников международной террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»* по обвинению в подготовке теракта в образовательном учреждении в Симферополе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Киевского районного суда Симферополя.

«Проверив представленные материалы, заслушав участников процесса, суд постановил: избрать подозреваемому О. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 8 июня 2021 года», — заявили в суде.

По данным суда, арестованный подозревается в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.2 УК (незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств) и ч. 1 ст. 223.1 УК (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности).

Также ранее Киевский районный суд Симферополя арестовал до 8 июня ещё одного подозреваемого.

9 апреля ФСБ сообщила о задержании в Крыму двух исламистов, планировавших устроить взрыв в одном из образовательных учреждений Симферополя.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат ан-Нусра», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.