Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации от COVID-19 людей старше 60 лет

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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет.
Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации от COVID-19 людей старше 60 лет
  • РИА Новости

«Все мы знаем, что коронавирус особенно опасен для людей старшего поколения, сейчас менее половины всех вакцинированных — это те, кому за 60, и нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что пациенты старше 80 лет в 30% случаев имеют тяжелейшие осложнения из-за коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому вакцинация им жизненно необходима.

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