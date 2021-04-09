Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации от COVID-19 людей старше 60 лет

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал нарастить темпы вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет.

«Все мы знаем, что коронавирус особенно опасен для людей старшего поколения, сейчас менее половины всех вакцинированных — это те, кому за 60, и нужно нарастить темпы вакцинации именно этой категории граждан», — цитирует РИА Новости Мишустина.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что пациенты старше 80 лет в 30% случаев имеют тяжелейшие осложнения из-за коронавирусной инфекции COVID-19, поэтому вакцинация им жизненно необходима.