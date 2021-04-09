Армию России пополнят оснащённые ударными роботами подразделения
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В ведомстве рассказали, что в Вооружённых силах России будет создано первое подразделение с ударными роботами, в состав которого войдут пять робототехнических комплексов «Уран-9» или 20 боевых машин.
Для выработки методик и форм применения подразделений с робототехническими комплексами в настоящее время формируется опытное подразделение, пояснили там.
«Затем на базе этого центра будет вестись подготовка личного состава, который в дальнейшем в рамках подразделений будет эксплуатировать ударные робототехнические комплексы «Уран-9» в строевых частях», — добавили в министерстве.
До этого «Ураны-9» применялись только как отдельные комплексы, подчеркнули в оборонном ведомстве.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости внедрить технологии искусственного интеллекта в российские вооружения.