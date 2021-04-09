Армию России пополнят оснащённые ударными роботами подразделения

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Первое подразделение, оснащённое ударными роботами, будет создано в российской армии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
Армию России пополнят оснащённые ударными роботами подразделения
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

В ведомстве рассказали, что в Вооружённых силах России будет создано первое подразделение с ударными роботами, в состав которого войдут пять робототехнических комплексов «Уран-9» или 20 боевых машин.

Для выработки методик и форм применения подразделений с робототехническими комплексами в настоящее время формируется опытное подразделение, пояснили там.

«Затем на базе этого центра будет вестись подготовка личного состава, который в дальнейшем в рамках подразделений будет эксплуатировать ударные робототехнические комплексы «Уран-9» в строевых частях», — добавили в министерстве.

До этого «Ураны-9» применялись только как отдельные комплексы, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о необходимости внедрить технологии искусственного интеллекта в российские вооружения.

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