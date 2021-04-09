В Кремле прокомментировали отставки глав Тувы и Ульяновской области

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал отставки по собственному желанию главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола и губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.

«Безусловно, они информируют о своих решениях, определённые консультации, конечно, ведутся», — приводит РИА Новости ответ Пескова на вопрос о консультациях глав регионов с российским лидером Владимиром Путиным перед принятием подобных решений.

При этом он добавил, что почти одновременный уход в отставку двух губернаторов является совпадением.

Песков также назвал в качестве основных критериев Путина при выборе врио губернатора эффективность работы кандидата на эту должность.

«В данном случае президент сделал выбор на (врио губернатора Ульяновской области Алексее. — RT) Русских, и он считает, что именно его опыт, его квалификация, его стиль работы помогут и дальше региону развиваться весьма успешно», — подчеркнул пресс-секретарь Путина.

7 апреля Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Тувы и назначил Владислава Ховалыга врио главы региона.

На следующий день стало известно об отставке главы Ульяновской области и назначении временно исполняющим обязанности губернатора региона Русских.