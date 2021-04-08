Путин назначил Русских врио губернатора Ульяновской области
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Отмечается, что президент принял оставку бывшего губернатора региона Сергея Морозова.
«Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области», — говорится в тексте указа, размещённом на сайте Кремля.
Также сообщается, что Русских будет занимать данный пост до вступления в должность лица, избранного губернатором Ульяновской области.
Ранее Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.