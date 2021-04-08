Путин назначил Русских врио губернатора Ульяновской области

Президент России Владимир Путин своим указом назначил Алексея Русских временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области.

Отмечается, что президент принял оставку бывшего губернатора региона Сергея Морозова.

«Назначить Русских Алексея Юрьевича временно исполняющим обязанности губернатора Ульяновской области», — говорится в тексте указа, размещённом на сайте Кремля.

Также сообщается, что Русских будет занимать данный пост до вступления в должность лица, избранного губернатором Ульяновской области.

Ранее Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий главы Республики Тыва Шолбана Кара-оола.