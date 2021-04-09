Число вакансий в России сократилось на 2% за квартал

Количество вакансий в России уменьшилось на 2% по итогам I квартала 2021-го по сравнению с IV кварталом прошлого года, выяснили аналитики «Авито Работы». При этом активность соискателей по всем группам профессий выросла на 20%.

Об этом сообщают «Известия».

Больше других активность проявляли соискатели в сфере управления персоналом (рост составил 64%) и консультирования (54%).

Наибольшее оживление соискателей отмечено в тех же областях, где максимально возросла активность работодателей, например, в сфере развлечений, где на 43% чаще стали искать сотрудников.

Что касается регионов, то наибольшее оживление соискателей отмечено в Екатеринбурге, где на 36% чаще стали искать работу, чем три месяца назад. На втором месте находится Сочи (+30% за квартал). На третьем месте — Новосибирск (+28%).

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на рынок труда в России.