Число вакансий в России сократилось на 2% за квартал

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Количество вакансий в России уменьшилось на 2% по итогам I квартала 2021-го по сравнению с IV кварталом прошлого года, выяснили аналитики «Авито Работы». При этом активность соискателей по всем группам профессий выросла на 20%.
Число вакансий в России сократилось на 2% за квартал
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия».

Больше других активность проявляли соискатели в сфере управления персоналом (рост составил 64%) и консультирования (54%).

Наибольшее оживление соискателей отмечено в тех же областях, где максимально возросла активность работодателей, например, в сфере развлечений, где на 43% чаще стали искать сотрудников.

Что касается регионов, то наибольшее оживление соискателей отмечено в Екатеринбурге, где на 36% чаще стали искать работу, чем три месяца назад. На втором месте находится Сочи (+30% за квартал). На третьем месте — Новосибирск (+28%).

Ранее кандидат экономических наук Денис Каминский в беседе с ФАН оценил влияние пандемии на рынок труда в России.

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