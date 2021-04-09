«Известия»: россиян предупредили о возможной атаке на их счета в мае
Как отмечается, в начале марта в даркнете появилось предложение о продаже доступа к коммутатору одного из операторов мобильной связи.
Специалисты уточнили, что хакеры могут воспользоваться уязвимостью мобильной связи, которая позволит перехватить SMS для авторизации в банковских приложениях.
«Злоумышленники затем могут войти в личный кабинет банка и воспользоваться деньгами потенциальной жертвы», — заявила гендиректор компании SmartLine, Inc, производителя систем DeviceLock, Олеся Ярмоленко.
По её словам, атаке могут подвергнуться несколько сотен владельцев счетов с наибольшими остатками и подключённым онлайн-банкингом.
Как сообщалось ранее, кибермошенники похитили 2,8 млрд рублей за время пандемии.