Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии

Четыре человека погибли в результате пожара в частном деревянном доме в деревне Озегвай Глазовского района в Удмуртии, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.

«Сообщение о пожаре в деревне Озегвай Глазовского района в деревянном частном доме поступило в 00:50», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, на месте происшествия обнаружены четыре погибших: две женщины и двое мужчин.

Возгорание было ликвидировано в 04:40 (03:40 мск).

На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства пожара.

Ранее в посёлке Чапаево Хангаласского района Якутии при пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей.