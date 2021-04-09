Четыре человека погибли при пожаре в частном доме в Удмуртии
- РИА Новости
«Сообщение о пожаре в деревне Озегвай Глазовского района в деревянном частном доме поступило в 00:50», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, на месте происшествия обнаружены четыре погибших: две женщины и двое мужчин.
Возгорание было ликвидировано в 04:40 (03:40 мск).
На данный момент устанавливаются причины и обстоятельства пожара.
Ранее в посёлке Чапаево Хангаласского района Якутии при пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей.