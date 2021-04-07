Четыре человека погибли при пожаре в доме в Якутии

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В посёлке Чапаево Хангаласского района Якутии при пожаре погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщили в региональном главке СК России.
Четыре человека погибли при пожаре в доме в Якутии
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«7 апреля... поступило сообщение о пожаре в жилом 27-квартирном доме в селе Чапаево Хангаласского района. Жертвами пожара стали четыре человека», — говорится в сообщении.

Как уточняется, из квартиры были вынесы двое детей 2017 и 2018 годов рождения, однако спасти их не удалось, они скончались.

«Погибла и мать детей — женщина 1993 года рождения, а также жительница соседней квартиры 1991 года рождения, которая скончалась в медицинском учреждении», — добавили в ведомстве.

Ранее в Волгоградской области в городе Краснослободске в ходе тушения пожара в одном из частных домовладений были обнаружены тела 38-летней местной жительницы и её 14-летнего сына.

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