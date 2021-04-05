При пожаре в Волгоградской области погибли два человека

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В Волгоградской области в городе Краснослободске в ходе тушения пожара в одном из частных домовладений обнаружены тела 38-летней местной жительницы и её 14-летнего сына.
При пожаре в Волгоградской области погибли два человека
  • © РИА Новости / Игорь Онучин

Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Отмечается, что «по данному факту Среднеахтубинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по области организована доследственная проверка».

«По предварительным данным, первым задымление почувствовал глава семьи. 35-летний мужчина сумел выбраться из горящего дома, получив ожоги 30% тела. О случившемся он сразу же сообщил в спасательную службу. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС, но к тому моменту огонь уже охватил деревянные конструкции жилой постройки. Несовершеннолетний мальчик и его мать погибли. Пострадавший мужчина госпитализирован», — говорится в сообщении.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что женщина 1987 года рождения и шестилетний мальчик погибли, ещё один ребёнок пострадал в результате пожара в частном доме в населённом пункте Языково в Башкирии.

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