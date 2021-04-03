Женщина и ребёнок погибли в результате пожара в доме в Башкирии

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Женщина 1987 года рождения и шестилетний мальчик погибли, ещё один ребёнок пострадал в результате пожара в частном доме в населённом пункте Языково в Башкирии, сообщили в региональном главке МЧС России.
Женщина и ребёнок погибли в результате пожара в доме в Башкирии
  • © РИА Новости / Алексей Сухоруков

«В ходе тушения пожара обнаружено двое погибших: женщина 1987 г. р. и ребёнок (мальчик) 2015 г. р. Также в результате пожара пострадал ребёнок (мальчик) 2018 г. р., доставлен в ЦРБ села Языково, состояние медиками оценивается как тяжёлое», — говорится в пресс-релизе.

Сообщение о пожаре в бревенчатом доме на площади 40 кв. м поступило в 14:02 (12:02 мск).

Ранее сообщалось, что в Вологодской области возбудили дело по факту гибели четырёх человек при пожаре в одноэтажном деревянном доме.

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