Женщина и ребёнок погибли в результате пожара в доме в Башкирии
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«В ходе тушения пожара обнаружено двое погибших: женщина 1987 г. р. и ребёнок (мальчик) 2015 г. р. Также в результате пожара пострадал ребёнок (мальчик) 2018 г. р., доставлен в ЦРБ села Языково, состояние медиками оценивается как тяжёлое», — говорится в пресс-релизе.
Сообщение о пожаре в бревенчатом доме на площади 40 кв. м поступило в 14:02 (12:02 мск).
Ранее сообщалось, что в Вологодской области возбудили дело по факту гибели четырёх человек при пожаре в одноэтажном деревянном доме.