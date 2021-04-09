В России испытали двигатель для перспективных орбитальных самолётов

Короткая ссылка
Объединённая двигателестроительная корпорация испытала демонстратор двигателя для перспективных гиперзвуковых летательных аппаратов и орбитальных самолётов. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».
В России испытали двигатель для перспективных орбитальных самолётов
  • РИА Новости
  • © Кирилл Каллиников

«Первый этап испытаний демонстратора пульсирующего детонационного двигателя успешно завершён. Демонстратор выдал требуемые показатели...» — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, в перспективе новый двигатель позволит в 1,3-1,5 раза увеличить максимальную дальность и массу полезной нагрузки летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что первый российский самолёт с электродвигателем на базе Як-40 в ближайшее время поднимется в воздух. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить