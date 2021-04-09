В России испытали двигатель для перспективных орбитальных самолётов

Объединённая двигателестроительная корпорация испытала демонстратор двигателя для перспективных гиперзвуковых летательных аппаратов и орбитальных самолётов. Об этом сообщили в госкорпорации «Ростех».

«Первый этап испытаний демонстратора пульсирующего детонационного двигателя успешно завершён. Демонстратор выдал требуемые показатели...» — приводит ТАСС сообщение.

Как уточняется, в перспективе новый двигатель позволит в 1,3-1,5 раза увеличить максимальную дальность и массу полезной нагрузки летательных аппаратов.

Ранее сообщалось, что первый российский самолёт с электродвигателем на базе Як-40 в ближайшее время поднимется в воздух.