В Башкирии завели дело по факту выдачи неликвидных квартир семьям с детьми-инвалидами

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Следственное управление СК России по Башкирии подтвердило возбуждение уголовного дела по факту выдачи неликвидных квартир по завышенной стоимости семьям с детьми-инвалидами в городе Туймазы.
В Башкирии завели дело по факту выдачи неликвидных квартир семьям с детьми-инвалидами
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Об этом сообщает mkset.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Статья — халатность. Жильё проверят на соответствие нормам, также будет проверена закупочная стоимость.

«Следователями допрашиваются получатели квартир, сотрудники администрации и МКУ «Центр муниципальных закупок» Туймазинского района. В ходе расследования действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за закупку и предоставление благоустроенного жилья семьям с детьми-инвалидами, будет дана правовая оценка», — рассказали в региональном СУ СК России.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о предоставлении непригодных квартир сиротам в Целинском районе Ростовской области.

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