В Мордовии завели дело по факту гибели подростка во время охоты
- РИА Новости
Об этом сообщает Newinform со ссылкой на СУ СК России по региону.
По версии следствия, 7 апреля подросток и его 35-летний отчим охотились на уток возле села Стрелецкая Слобода в Рузаевском районе.
В какой-то момент мужчина выстрелил и попал в пасынка. Мальчик скончался на месте.
«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и закрепление доказательственной базы», — заявили в ведомстве.
Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.
В 2020 году сообщалось, что в Тюменской области организовали проверку после того, как один подросток застрелил другого.