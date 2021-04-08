В Мордовии завели дело по факту гибели подростка во время охоты

В Мордовии завели уголовное дело по факту гибели подростка во время охоты.

Об этом сообщает Newinform со ссылкой на СУ СК России по региону.

По версии следствия, 7 апреля подросток и его 35-летний отчим охотились на уток возле села Стрелецкая Слобода в Рузаевском районе.

В какой-то момент мужчина выстрелил и попал в пасынка. Мальчик скончался на месте.

«По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и закрепление доказательственной базы», — заявили в ведомстве.

Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.

В 2020 году сообщалось, что в Тюменской области организовали проверку после того, как один подросток застрелил другого.