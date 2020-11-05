В Тюменской области начата проверка после того, как один подросток застрелил другого

Короткая ссылка
Прокурор Тюменской области поручил Тобольской межрайонной прокуратуре провести проверку соблюдения законодательства об оружии и исполнения родителями своих обязанностей после того, как один подросток застрелил другого.
В Тюменской области начата проверка после того, как один подросток застрелил другого
  • РИА Новости

Как сообщает megatyumen.ru, в четверг, 5 ноября, утром в тюменском Заболотье произошёл несчастный случай. В деревне Вармахли в лесу во время охоты 13-летний мальчик застрелил 12-летнего.

В пресс-службе СКР по Тюменской области сообщили, что на место происшествия вылетел заместитель межрайонного прокурора.

«Следственными органами по данному факту проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.

При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

В марте детский омбудсмен Забайкальского края Иван Катанаев в беседе с телеканалом «360» рассказал о семье, в которой подросток застрелил отца.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить