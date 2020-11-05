В Тюменской области начата проверка после того, как один подросток застрелил другого

Прокурор Тюменской области поручил Тобольской межрайонной прокуратуре провести проверку соблюдения законодательства об оружии и исполнения родителями своих обязанностей после того, как один подросток застрелил другого.

Как сообщает megatyumen.ru, в четверг, 5 ноября, утром в тюменском Заболотье произошёл несчастный случай. В деревне Вармахли в лесу во время охоты 13-летний мальчик застрелил 12-летнего.

В пресс-службе СКР по Тюменской области сообщили, что на место происшествия вылетел заместитель межрайонного прокурора.

«Следственными органами по данному факту проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.

При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.

В марте детский омбудсмен Забайкальского края Иван Катанаев в беседе с телеканалом «360» рассказал о семье, в которой подросток застрелил отца.