В Тюменской области начата проверка после того, как один подросток застрелил другого
- РИА Новости
Как сообщает megatyumen.ru, в четверг, 5 ноября, утром в тюменском Заболотье произошёл несчастный случай. В деревне Вармахли в лесу во время охоты 13-летний мальчик застрелил 12-летнего.
В пресс-службе СКР по Тюменской области сообщили, что на место происшествия вылетел заместитель межрайонного прокурора.
«Следственными органами по данному факту проводится проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего», — рассказали в ведомстве.
При наличии оснований будут приняты необходимые меры реагирования.
В марте детский омбудсмен Забайкальского края Иван Катанаев в беседе с телеканалом «360» рассказал о семье, в которой подросток застрелил отца.