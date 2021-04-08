Эксперт прокомментировал идею упростить перепланировки в квартирах

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Руководитель отдела продаж и технического надзора ГК «Юнисервис» Павел Василенко прокомментировал идею упростить перепланировки в квартирах.
Эксперт прокомментировал идею упростить перепланировки в квартирах
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«Смягчение требований перепланировки квартиры — это правильный шаг для упрощения и улучшения уровня жизни для рядового собственника, когда речь идёт о не несущих перегородках и не граничащих с «мокрыми зонами», а также когда изменение конфигурации не влечёт никаких последствий для соседей с технической стороны и безопасности здания в целом», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

По его словам, при принятии инициативы также следует учитывать много разных факторов, главные из которых — возраст многоквартирного дома и его техническое состояние.

Ранее стало известно, что Минстрой концептуально поддержал предложение члена экспертной группы мониторинга при общественном совете ведомства Ивана Камельских об упрощении перепланировок в жилых помещениях.

Юрист Елена Валенцева в беседе с ФАН дала советы по перепланировке квартиры.

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