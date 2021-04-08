В Саратове введён карантин из-за бешенства лисы

На территории Саратова установлен карантин по причине бешенства лисы, следует из постановления за подписью вице-губернатора Игоря Пивоварова.

«Объявить территорию муниципального образования «Город Саратов» Саратовской области неблагополучным пунктом по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 6 апреля 2021 года», — цитирует РИА Новости постановление.

Отмечается, что было установлено заболевание бешенством у лисы, обнаруженной на придомовой территории многоквартирного дома в Саратове.

На период карантина в городе запретили проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы города.

16 марта стало известно, что профилактические прививки от бешенства в Подмосковье в 2020 году получили около 550 тыс. домашних животных.