В Саратове введён карантин из-за бешенства лисы
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«Объявить территорию муниципального образования «Город Саратов» Саратовской области неблагополучным пунктом по заболеванию бешенством животных и установить карантин с 6 апреля 2021 года», — цитирует РИА Новости постановление.
Отмечается, что было установлено заболевание бешенством у лисы, обнаруженной на придомовой территории многоквартирного дома в Саратове.
На период карантина в городе запретили проведение выставок собак и кошек, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы города.
16 марта стало известно, что профилактические прививки от бешенства в Подмосковье в 2020 году получили около 550 тыс. домашних животных.