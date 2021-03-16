В Подмосковье за год привили от бешенства больше полумиллиона животных

Профилактические прививки от бешенства в Подмосковье в 2020 году получили около 550 тыс. домашних животных, передаёт пресс-служба областного Минсельхозпрода.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».

По словам и. о. главы ведомства Сергея Воскресенского, свыше 91 тыс. прививок поставили в рамках выездов. В текущем году планируется задействовать 114 выездных бригад.

«Мы стараемся максимально упростить процесс профилактики против бешенства для владельцев, если они не имеют возможности привезти своего питомца на ветеринарную станцию», — отметил Воскресенский.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор в апреле планирует объявить о создании вакцины против возбудителя COVID-19 для животных.