В Подмосковье за год привили от бешенства больше полумиллиона животных
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Об этом сообщает «Подмосковье сегодня».
По словам и. о. главы ведомства Сергея Воскресенского, свыше 91 тыс. прививок поставили в рамках выездов. В текущем году планируется задействовать 114 выездных бригад.
«Мы стараемся максимально упростить процесс профилактики против бешенства для владельцев, если они не имеют возможности привезти своего питомца на ветеринарную станцию», — отметил Воскресенский.
Ранее сообщалось, что Россельхознадзор в апреле планирует объявить о создании вакцины против возбудителя COVID-19 для животных.