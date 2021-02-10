Вакцину от COVID-19 для животных планируют создать в России к апрелю

Россельхознадзор в апреле планирует объявить о создании вакцины против возбудителя COVID-19 для животных. Об этом сообщила советник главы ведомства Юлия Мелано.

«В апреле мы будем готовы объявить о создании вакцины, когда у нас закончатся все необходимые этапы», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».

По её словам, идёт последний этап разработки.

Мелано отметила, что все испытуемые животные, которые были вакцинированы наиболее устойчивым препаратом, показали в 100% случаев выработку антител.

По поводу частоты вакцинации пока рано делать выводы, рассказала она, однако животные, которых вакцинировали в июне прошлого года, до сих пор имеют иммунный ответ.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что к производству в больших количествах иммунобиологического препарата для животных ведомство уже готово.