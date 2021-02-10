Вакцину от COVID-19 для животных планируют создать в России к апрелю
«В апреле мы будем готовы объявить о создании вакцины, когда у нас закончатся все необходимые этапы», — сказала она в эфире телеканала «Россия 24».
По её словам, идёт последний этап разработки.
Мелано отметила, что все испытуемые животные, которые были вакцинированы наиболее устойчивым препаратом, показали в 100% случаев выработку антител.
По поводу частоты вакцинации пока рано делать выводы, рассказала она, однако животные, которых вакцинировали в июне прошлого года, до сих пор имеют иммунный ответ.
Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил, что к производству в больших количествах иммунобиологического препарата для животных ведомство уже готово.