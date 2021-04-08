В Курганской области задержали мошенников, выдававших себя за чиновников

В Курганской области задержали группу мошенников, которые выдавали себя за чиновников.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Злоумышленники звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками департаментов строительства различных регионов. Войдя в доверие, они предлагали единоличное участие в тендере на заключение государственного либо муниципального контракта на проведение ремонтно-строительных работ», — заявила Волк.

Мошенники получали перевод денежных средств и переставали выходить на связь.

В октябре 2020 года сотрудники областного УМВД выявили мошенническую схему. Возбуждены уголовные дела.

«Следствие имеет основания полагать, что обвиняемые могут быть причастны к серии аналогичных противоправных деяний», — отметила Волк.

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