В Курганской области задержали мошенников, выдававших себя за чиновников

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В Курганской области задержали группу мошенников, которые выдавали себя за чиновников.
В Курганской области задержали мошенников, выдававших себя за чиновников
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

«Злоумышленники звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками департаментов строительства различных регионов. Войдя в доверие, они предлагали единоличное участие в тендере на заключение государственного либо муниципального контракта на проведение ремонтно-строительных работ», — заявила Волк.

Мошенники получали перевод денежных средств и переставали выходить на связь.

В октябре 2020 года сотрудники областного УМВД выявили мошенническую схему. Возбуждены уголовные дела.

«Следствие имеет основания полагать, что обвиняемые могут быть причастны к серии аналогичных противоправных деяний», — отметила Волк.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Краснодаре перед судом предстанут два застройщика, обвиняемые в обмане дольщиков на Кубани и в Адыгее.

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