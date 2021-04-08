В Курганской области задержали мошенников, выдававших себя за чиновников
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
«Злоумышленники звонили потерпевшим, представляясь сотрудниками департаментов строительства различных регионов. Войдя в доверие, они предлагали единоличное участие в тендере на заключение государственного либо муниципального контракта на проведение ремонтно-строительных работ», — заявила Волк.
Мошенники получали перевод денежных средств и переставали выходить на связь.
В октябре 2020 года сотрудники областного УМВД выявили мошенническую схему. Возбуждены уголовные дела.
«Следствие имеет основания полагать, что обвиняемые могут быть причастны к серии аналогичных противоправных деяний», — отметила Волк.
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