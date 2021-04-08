Попова рекомендовала планировать летний отдых в России

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала планировать летний отдых в России.
Попова рекомендовала планировать летний отдых в России
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что ситуация с COVID-19 в странах Европы остаётся неспокойной.

Отдыхать в Африке Попова также не советует, поскольку, помимо коронавируса, там распространены и другие опасные заболевания.

«В прошлом году в России зафиксировано 57 случаев малярии, 122 случая лихорадки денге. В этом году мы выявили уже четыре случаи малярии. Это тяжеленная патология», — цитирует главу Роспотребнадзора kp.ru.

Ранее глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский прокомментировал ситуацию с ценами на туры в майские праздники.

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