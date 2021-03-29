В АТОР прокомментировали ситуацию с ценами в майские праздники

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Глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский прокомментировал ситуацию с ценами на туры в майские праздники.
В АТОР прокомментировали ситуацию с ценами в майские праздники
  • © РИА Новости / Ирина Овчинникова

«Цены неизбежно подрастают. По сравнению с периодом майских праздников в 2020 году рост в пределах 10%», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, цена — динамический параметр, который зависит от спроса.

Как отметил Уманский, туры на майские праздники активно продаются по всем популярным направлениям.

«Загрузка высокая. Нет ни одного популярного направления, которое бы продавалось неактивно», — сообщил он.

Эксперт добавил, что среди лидеров — Краснодарский край, Крым, далее идут оздоровительные курорты Кавказа, Москва и Санкт-Петербург.

Ранее вице-президент АТОР Дмитрий Горин в беседе с ФАН прокомментировал третий этап программы туристического кешбэка.

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