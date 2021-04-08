Попова рассказала о рекомендациях по летнему отдыху детей

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о рекомендациях по летнему отдыху для детей.
Попова рассказала о рекомендациях по летнему отдыху детей
  • РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что правительство России разработало рекомендации, чтобы грядущее лето принесло детям только пользу.

«В этом году ситуация более понятна, и мы решили сделать эти рекомендации помягче. В таких условиях смогут отдохнуть около четырёх миллионов детей. Мы рекомендуем и требуем, чтобы весь персонал лагеря был привит, время и возможность для этого есть», — цитирует Попову kp.ru.

Ранее глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский прокомментировал ситуацию с ценами на туры в майские праздники.

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