Попова рассказала о рекомендациях по летнему отдыху детей

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о рекомендациях по летнему отдыху для детей.

В беседе с радио «Комсомольская правда» она заявила, что правительство России разработало рекомендации, чтобы грядущее лето принесло детям только пользу.

«В этом году ситуация более понятна, и мы решили сделать эти рекомендации помягче. В таких условиях смогут отдохнуть около четырёх миллионов детей. Мы рекомендуем и требуем, чтобы весь персонал лагеря был привит, время и возможность для этого есть», — цитирует Попову kp.ru.

Ранее глава комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский прокомментировал ситуацию с ценами на туры в майские праздники.