Во Владивостоке проходит форум для социально ориентированных НКО

Гражданский форум «Содействие» проходит во Владивостоке 7—9 апреля. Он начался с обсуждения федеральных трендов и региональных приоритетов развития институтов гражданского округа.

Об этом пишет vostokmedia.com.

Как отметила на открытии форума первый вице-губернатор, председатель правительства Приморского края Вера Щербина, социально ориентированные НКО одними из первых пришли на помощь жителям края во время пандемии коронавируса.

Лидерам социально ориентированных НКО были вручены благодарственные письма губернатора края, Государственной думы и Законодательного собрания Приморья.

В трёхдневной программе форума, организованного ведущими некоммерческими организациями края, департаментом внутренней политики и Общественной палатой Приморья запланированы круглые столы, интерактивные лекции и мастер-классы. Мероприятия с участием федеральных и региональных экспертов пройдут во Владивостоке, Артёме, Находке, Партизанске, Уссурийске, Шкотово и Надеждинском районе.

В декабре издание «Вечерняя Москва» сообщало, что в столице подвели итоги конкурса грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций «Москва — добрый город».