В Российском еврейском конгрессе напомнили об опасности оправдания нацизма

Вице-президент Российского еврейского конгресса, президент международного благотворительного фонда горских евреев СТМЭГИ Герман Захарьяев напомнил об опасности оправдания нацизма.

«Оправдание нацизма ведёт к новому подъёму нацизма. Мы, пережившие катастрофу, народ, потерявший треть своих сыновей и дочерей, не можем допустить, чтобы нацизм воспринимался как что-то позволительное, легитимное», — заявил он в беседе с РИА Новости.

Захарьяев назвал очень опасной тенденцией, когда бывших нацистов, исходя из каких-то политических интересов, объявляют героями и ставят им памятники.

«Я думаю, что ответственность за сохранение памяти лежит на всех нас. Важно, чтобы наши потомки знали, как жили и за что погибали их деды и прадеды», — отметил он.

В феврале сообщалось, что Госдума одобрила законопроект о запрете демонстрации изображений нацистов.