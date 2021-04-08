Минздрав Кировской области оценил эпидобстановку в регионе

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По данным Минздрава Кировской области, за минувшие сутки 276 жителей региона выздоровели от COVID-19.
Минздрав Кировской области оценил эпидобстановку в регионе
  • Reuters

Об этом сообщает progorod43.

По состоянию на 8 апреля, в регионе выявлен 81 новый случай коронавируса.

За сутки лаборатории региона выполнили 2543 исследования.

Продолжают работу 11 инфекционных госпиталей, в них находятся 1496 человек. У 1271 из них подтверждён коронавирус. 2328 пациентов проходят лечение на дому.

Ранее врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с COVID-19 в Москве.

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