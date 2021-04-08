В Твери ликвидировали незаконную свалку в особо охраняемой природной зоне

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В Твери ликвидирована свалка в Комсомольской роще, которая является памятником природы и относится к особо охраняемым территориям регионального значения.
В Твери ликвидировали незаконную свалку в особо охраняемой природной зоне
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Свалка была ликвидирована усилиями городской администрации и компании ТСАХ. Для того чтобы вывести весь мусор, пришлось задействовать грузовики.

Власти Твери ведут борьбу с нарушителями. Региональным законом за сброс бытовых отходов и мусора вне мусорных контейнеров предусмотрен штраф для граждан в размере от 1 тыс. до 2 тыс. рублей, для организаций — от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. Мониторинговые группы обследуют все крупные природные объекты в Твери.

В региональном правительстве сообщили, что в Тверской области с 2019 года ликвидированы 382 несанкционированные свалки. Общий объём незаконных мест размещения отходов составил более 22 тыс. куб. м.

Ранее портал kp.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге 2021 год объявлен Годом экологии.

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