Парки Москвы подготовили программы ко Дню космонавтики

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что столичные парки подготовили праздничные программы в честь 60-летия со дня первого полёта человека в космос.
Парки Москвы подготовили программы ко Дню космонавтики
  • © Д. Гришкина / Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Мероприятия в формате онлайн и офлайн пройдут с 11 по 30 апреля.

«В ближайшие недели горожан ждут тематические лекции, выставки, кинопоказы и мастер-классы. Основная часть событий намечена на 12 апреля — День космонавтики», — рассказала Наталья Сергунина.

Так, парк «Северное Тушино» организует необычные кинопоказы, которые состоятся на подводной лодке Б-396 «Новосибирский комсомолец».

Парк «Фили» приглашает горожан посетить перформанс уличного театра «Чёрный квадрат» под названием «Наука о космосе», а в лектории «Парка Горького» пройдёт лекция «Космос и искусство». На мероприятии будут представлены картины художников Казимира Малевича и Натальи Гончаровой, а также лётчиков-космонавтов Алексея Леонова и Владимира Джанибекова.

Ранее ФАН сообщало, что в Москве подготовили программу в честь 60-летия полёта Гагарина в космос.

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