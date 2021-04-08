Эксперты оценили ситуацию с фитнес-центрами в Петербурге

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Среднее число чеков на один фитнес-центр в Санкт-Петербурге выросло за год на 22%, но оказалось ниже на 36%, чем в 2019-м.
Эксперты оценили ситуацию с фитнес-центрами в Петербурге
  • Pixabay

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на исследование компании «Эвотор».

В среднем в марте горожане тратили на фитнес-центры 2166 рублей, что на 8% больше прошлогоднего показателя.

Среднее количество чеков в салонах красоты увеличилось на 30% по сравнению с 2020 годом и на 7% — по сравнению с 2019-м. Средний чек оценивается в 2282 рубля, что на 2% меньше, чем годом ранее.

Ранее НСН сообщала, что организации индустрии спорта и красоты в Москве, показавшие рост выручки в феврале 2021 года, продолжили наращивать обороты в марте.

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