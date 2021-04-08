Городские службы Москвы перешли в режим повышенной готовности из-за погоды

Городские службы Москвы работают в режиме повышенной готовности из-за сложных погодных условий.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на Telegram-канал комплекса городского хозяйства.

В некоторых районах города возможен кратковременный прирост снежного покрова до 1—2 см из-за снегопада, который обрушился на Москву 8 апреля. До конца дня местами порывы ветра будут достигать 15—20 м/с.

В связи с этим в Москве продолжается дежурство бригад и спецтехники в местах возможных временных скоплений воды. Также специалисты прочищают водоприёмные решётки.

Ранее информагентство URA.RU сообщало, что спасатели предупредили об усилении ветра до 18 м/с в Тюменской области.