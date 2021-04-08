В одном из районов Челябинской области ввели режим ЧС из-за угроза прорыва плотины

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В Кизильском районе (Челябинская область) с 7 апреля ввели режим ЧС из-за угрозы прорыва плотины близ посёлка Браиловский.
В одном из районов Челябинской области ввели режим ЧС из-за угроза прорыва плотины
  • © РИА Новости / Владимир Попов

Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета.

«Вчера вечером прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Присутствовали представители полиции и экстренных служб. Было принято решение ввести режим ЧС», — пояснили в администрации района.

Сообщается, что на данный момент серьёзной угрозы подтопления нет, но ситуация требует срочных мер.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации был объявлен в городе Свободный Амурской области из-за замерзания магистрального водопровода.

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