В одном из районов Челябинской области ввели режим ЧС из-за угроза прорыва плотины

В Кизильском районе (Челябинская область) с 7 апреля ввели режим ЧС из-за угрозы прорыва плотины близ посёлка Браиловский.

Об этом URA.RU сообщили в администрации муниципалитета.

«Вчера вечером прошло заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Присутствовали представители полиции и экстренных служб. Было принято решение ввести режим ЧС», — пояснили в администрации района.

Сообщается, что на данный момент серьёзной угрозы подтопления нет, но ситуация требует срочных мер.

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации был объявлен в городе Свободный Амурской области из-за замерзания магистрального водопровода.